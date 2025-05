Die achtteilige Miniserie basiert auf dem 2022 von Apple veröffentlichten Podcast "Wild Things: Siegfried & Roy". Laut offizieller Handlungsbeschreibung erzählt die Serie die "wilde Beziehungsgeschichte zweier der größten Showmagier der Geschichte". Im Zentrum steht auch ihre Mission, mit ihren weißen Tigern die Glücksspielmetropole Las Vegas in ein "familienfreundliches Reiseziel" zu verwandeln.

So wurden Siegfried und Roy internationale Superstars

Ab den 1970er-Jahren wurden Siegfried & Roy zu festen Größen in Las Vegas. Ihr Markenzeichen: die spektakulären Auftritte mit seltenen weißen Tigern. 1988 nahmen beide die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an und unterzeichneten im selben Jahr einen Fünfjahresvertrag mit dem Mirage-Hotel, der ihnen 57,5 Millionen US-Dollar garantierte. Sie galten damit als die bestbezahlten Live-Entertainer ihrer Zeit. Ihre 1990 gestartete Show im Mirage zählt bis heute zu den aufwendigsten und teuersten Bühnenshows der Geschichte.

Ihre beeindruckende Showkarriere fand am 3. Oktober 2003 ein tragisches Ende: Der Tiger Mantacore attackierte Roy auf der Bühne und verletzte ihn schwer am Hals. Nach dem Vorfall standen Siegfried und Roy nur noch ein einziges Mal gemeinsam auf der Bühne - bei einer Benefizveranstaltung im Februar 2009. Roy Horn verstarb im Jahr 2020 an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, Siegfried Fischbacher folgte ein Jahr später - er erlag einem Krebsleiden.