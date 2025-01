Während Donald Trump (78) als designierter US-Präsident angeblich ein Treffen mit Wladimir Putin (72) vorbereitet, stellt sich Jude Law (52) darauf ein, den russischen Präsidenten in einem Film zu spielen. Der britische Schauspieler plane in "The Wizard of the Kremlin" als Putin aufzutreten, wie er in einem Interview bestätigt.

Jude Law über Putin-Rolle: "Oh Gott, wie soll ich das nur schaffen?" Es handelt sich um eine Nebenrolle in dem kommenden Film das französischen Regisseurs Olivier Assayas (69), wie "Deadline" berichtet. "Das sage ich zögernd, weil ich noch nicht wirklich mit der Arbeit daran begonnen habe", erklärt Law im Gespräch mit dem Branchenportal. "Ich meine, das habe ich, aber im Moment sieht es aus wie ein Everest, den es zu erklimmen gilt, und ich stehe im Vorland, schaue nach oben und denke: 'Oh Gott, was habe ich gesagt?'" So fühle Law sich häufig, wenn er einem Projekt zustimmt. Er habe sich gedacht: "Oh Gott, wie soll ich das nur schaffen?" Das müsse er aber selbst herausfinden.

Berühmte Namen in der Literaturverfilmung Bereits im Mai 2024 hatte es Berichte gegeben, dass Law zum Cast von "The Wizard of the Kremlin" gehören wird. Damals stand jedoch noch nicht fest, welche Rolle er übernehmen soll. Es handle sich laut des Branchenmagazins "Variety" um einen Politthriller mit hochkarätiger Besetzung. Neben Law sollen auch Paul Dano (40), Zach Galifianakis (55), Alicia Vikander (36) und Tom Sturridge (39) dabei sein. Basierend auf Giuliano da Empolis (51) gleichnamigem Roman, der in deutscher Sprache unter dem Titel "Der Magier im Kreml" erschienen ist, soll der Film von der Geschichte eines fiktiven Beraters Putins erzählen - und von den dunklen Geheimnissen eines Regimes, an dessen Aufbau er beteiligt gewesen ist.