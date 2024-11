In der "Phantastische Tierwesen" -Film-Reihe verkörperte er den jungen Zauberer Dumbledore. Jetzt vermutet Schauspielstar Jude Law (51), dass er seine Rolle ausgerechnet an "Harry Potter" verliert. Eine neue Streaming-Serie um den beliebten Zauberlehrling habe wohl zur Einstellung der Film-Reihe geführt, so Law in einem Interview mit dem Variety-Magazin.

"Ich mochte sein Herz"

In "Grindelwalds Verbrechen" (2018) und "Dumbledores Geheimnisse" (2022) lieh Law dem jungen Zauberer Dumbledore, später Schulleiter der Zauberschule Hogwarts, sein bärtiges Gesicht. In den Filmen kämpft Dumbledore unter anderem mit seiner Identität als schwuler Mann, der sich in Grindelwald verliebt. Die Liebe bleibt jedoch unerwidert und führt zum Kampf mit Grindelwald und zum Tod von Dumbledores Schwester.

"Ich denke, er fühlte sich immer schuldig, weil er wegen seiner Liebe getäuscht wurde", so Law im Gespräch mit dem Magazin. Durch die Rolle als Dumbledore habe er für sich als Schauspieler "einen schönen Platz" gefunden. "Ich mochte sein Herz, und deshalb habe ich ihn gerne gespielt. Ich habe es immer genossen, in seine Fußstapfen zu treten", so Law.