"Phantastische Tierwesen 3": Queere Liebe in China zensuriert

Tragische Liebe

Dass die Erzfeinde Dumbledore und Grindelwald früher nicht einfach nur beste Freunde, sondern Lover waren, ja gar die jeweils für den Anderen große Liebe verkörperten, wird gleich in der ersten Hälfte des Films erwähnt – beiläufig beinahe, aber dafür mit umso intensiverer Wirkung. Dumbledore gesteht Grindelwald einmal mehr seine (frühere?) Liebe, später erzählt er vom Sommer seiner Jugend, in dem er sich in Grindelwald "verliebte".

Insgesamt sechs Sekunden dauern diese queeren Freuden, aber sie sind ein Zugeständnis für all die LGBTIQ-Fans von "Harry Potter" da draußen, ein Mehr an queerer Sichtbarkeit – und das Versprechen, dass J.K. Rowling ihre Aussage aus 2018, der spätere Hogwarts-Leiter sei schwul, ernst gemeint hat und ihr treu geblieben ist. Auch wenn wir auf einen Kuss zwischen den beiden Ex-Lovern leider vergeblich warten: Im Grunde erleben wir in "Phantastische Tierwesen 3" das Coming-Out von Albus Dumbledore.