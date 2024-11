Im Interview mit "IndieWire" sprach Curtis über Filmfortsetzungen und erklärte: "Ich habe versucht, eine für 'Notting Hill' zu machen, in der die beiden sich scheiden lassen würden, aber Julia fand, dass es eine sehr schlechte Idee ist." Roberts spielt in dem Film die Hollywood-Schauspielerin Anna Scott, die sich in den Londoner Buchladen-Besitzer William Thacker (gespielt von Hugh Grant) verliebt. Nach langem Hin und Her heiraten die beiden und am Ende des Films wird enthüllt, dass sie schwanger ist.

Auch Hugh Grant hat wohl kein Interesse

An einer Fortsetzung von "Notting Hill" hätte möglicherweise auch Hugh Grant kein Interesse. Der sagte kürzlich in einem Videointerview mit "Vanity Fair", dass er seinen Charakter im Film "verabscheuungswürdig" findet. "Wann immer ich nach ein paar Drinks zu Hause sitze und durch die Sender zappe und der Film erscheint, denke ich: 'Weshalb hat mein Charakter keine Eier?'", scherzte er in typisch grimmiger Grant-Manier.

"Es gibt eine Szene in dem Film, in der sie in meinem Haus ist und die Paparazzi kommen zur Tür und klingeln und ich lasse sie einfach an mir vorbeilaufen und die Tür öffnen. Das ist furchtbar", sagte der Schauspieler. "Ich habe noch nie eine Freundin, oder inzwischen Ehefrau gehabt, die nicht gesagt hat: 'Wieso zum Teufel hast du sie nicht abgehalten? Was ist falsch mit dir?' Ich habe darauf nicht wirklich eine Antwort."