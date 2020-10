"Notting Hill": Hugh Grant würde gerne eine Fortsetzung drehen – nach seinen Vorstellungen

In der Rom-Com "Notting Hill" aus 1999 spielt Grant den Londoner Buchhändler William Thacker, der sich in den erfolgreichen Hollywood-Star Anna Scott, gespielt von Julia Roberts, verliebt. Die beiden kommen nach einigen Hindernissen zusammen – am Ende sieht man lediglich, dass Scott und Thucker ein Baby erwarten. Wie es allerdings mit den beiden weitergeht, bleibt unbekannt.

In einem Interview zu seiner neuen HBO-Miniserie "The Undoing" erklärte Hugh Grant, dass er sich eine Fortsetzung vorstellen könnte, wenn diese nach seinen Visionen ablaufen würde. "Ich möchte zeigen, was nach dem Ende dieser Filme passiert. Um die schreckliche Lüge zu beweisen, die sie alle waren, dass es ein Happy End gibt", so Grant.