"Juliette im Frühling": Ein Feel-Good-Movie über Depression

In der Hoffnung, Trost bei ihrer Familie zu finden, reist die junge Frau für einige Tage in die Stadt ihrer Kindheit . Dort entdeckt sie, dass es den anderen nicht wirklich besser geht als ihr.

Das Werk ist der vierte Langfilm von Blandine Lenoir . Nach " Madame Aurora und der Duft von Frühling " und " Annie Colère ", in denen es jeweils um die Themen Wechseljahre und Abtreibung geht, greift die 50-Jährige das Thema Depressionen auf. Dabei adaptiert sie den Erfolgscomic von Camille Jourdy "Juliette: Les Fantômes reviennent au Printemps" (Juliette: Die Geister kehren im Frühling zurück).

Die Geschichte spielt vor dem Hintergrund einer wiedervereinten Familie mit allem, was dazugehört: Nervenzusammenbrüche, Szenen der Eifersucht und Zuneigung. Dabei entdeckt Juliette ( Izïa Higelin ) nach und nach ein ergreifendes Familiengeheimnis.

Das tägliche Leben von Marylou (Sophie Guillemin) bietet die überraschendsten Episoden. In einem Gewächshaus schläft sie mit dem Verkäufer aus einem Kostüm-Shop - der ihr, wenn er nicht nackt ist, im Bären- oder Geisterkostüm begegnet.

Zu den Hintergründen

Regisseurin Lenoir verleiht den Charakteren die richtige Dosis Humor: Sie übertreibt nur in den passenden Momenten. In die Stimmung fließt auch immer wieder Melancholie ein. Als Juliette findet die Schauspielerin und Rocksängerin Higelin die perfekte Balance zwischen Stärke und Zerbrechlichkeit. Mit "Juliette im Frühling" hat Lenoir einen warmherzigen Feel-Good-Film gedreht, dem es an ernsten Themen nicht fehlt.