"Jumanji 3" ist seit Februar dieses Jahres im Kasten, nun gibt es einen ersten Einblick in den Film. Die Stars um Dwayne Johnson (53) stellten bei der Filmmesse CinemaCon in Las Vegas einen Teaser vor. Bei dem Event enthüllte das Produktionsstudio Sony auch den offiziellen Titel des Films: Er lautet "Jumanji: Open World". Der Titel deutet die Story von Teil drei an. Der Horizont erweitert sich. Im neuen Film zerfließen die Grenzen zwischen Spiel und wahrer Welt. Zur Erinnerung: In "Jumanji: Willkommen im Dschungel" (2017) wurden vier Teenager in ein Videospiel hineingezogen. Sie landeten im Körper ihrer Avatare, auf der Leinwand verkörpert von Dwayne Johnson, Jack Black (56) Kevin Hart (46) und Karen Gillan (38).

"Jumanji: Open World": Die Grenzen von Spiel und Realität verschwimmen Nachdem das Sequel "Jumanji: The Next Level" (2019) ebenfalls zwischen wirklicher Welt und dem Szenario des Spiels trennte, landen die Computerspielfiguren in unserer Welt. Dies deutete bereits ein erstes Bild an, das der offizielle Instagram-Kanal von "Jumanji" im November 2025 veröffentlichte Es zeigte die Avatare mitten in der Großstadt. In dem Video, das Johnson und Co. laut Medienberichten bei der CinemaCon der Fachwelt vorstellten, halten sich die Videospielfiguren in einem Café auf. Ihre jungen Spieler treffen dort auf sie. Doch die Helden agieren zunächst noch unbeholfen. "Sie hängen in einem Demo-Modus fest", sagt der von Alex Wolff (28) gespielte Spencer.

Hommage an Robin Williams "Jumanji: Open World" soll der letzte Teil der "Jumanji"-Reihe sein. "Jumanji: Willkommen im Dschungel" ging vor neun Jahren als Mischung aus loser Fortsetzung und Reboot von "Jumanji" (1995) an den Start. Bei dem Abenteuerfilm mit Robin Williams (2014) war es noch ein Brettspiel, in dessen Welt die Figuren gesaugt werden. In "Jumanji 3" soll es eine Hommage an Robin Williams geben. In dem Film tauchen Würfel aus dem Original mit dem verstorbenen Star auf. "Robin, wie wir zu sagen pflegen: Dieser Film ist für dich", rief Dwayne Johnson bei der CinemaCon. "Jumanji: Open World" soll zu Weihnachten 2026 in die Kinos kommen.