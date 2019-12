"Jumanji 2": Fantasieloser Next Level statt originelle Fortsetzung

In "Jumanji: Willkommen im Dschungel", dem Reboot des Fantasy-Klassikers "Jumanji" (1995) mit Robin Williams, mussten sie gemeinsam eine aus mehreren halsbrecherischen Leveln bestehende Mission erfüllen, um aus dem mysteriösen Spiel befreit zu werden.

Sequel hält nicht was es verspricht

"Jumanji: The Next Level" ist die Fortsetzung von "Willkommen im Dschungel", wie am Titel unschwer zu erkennen ist. Doch leider hält der Titel nicht, was er verspricht. Denn eines haben Videogames und Kino-Sequels gemeinsam: Der nächste Level muss immer den vorhergehenden überbieten. Immer!

Hier ist aber vom Charme und Ideenreichtum des Reboots nicht mehr viel übriggeblieben. Im Gegenteil: "The Next Level" ist ein ziemlich ideenloses Sequel von der Stange.

Die Ausgangssituation erscheint auf den ersten Blick vielversprechend und lustig, entpuppt sich aber bald als Einbahnstraße in Richtung billiger Lacher: