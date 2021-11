"Jurassic World: Dominion"-Prolog: Video zeigt 5 Saurier-Minuten

Neue Dino-Arten

Der Prolog versetzt das Publikum 65 Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit, um die Welt zu erleben, bevor es Menschen gab – und bietet zugleich einen Einblick in eine Welt, in der Dinosaurier unter uns leben.

Der Kurzfilm präsentiert sieben neue Dinosaurier-Arten, die noch nie zuvor in einem Jurassic-Film zu sehen waren, erstellt von der legendären Industrial Light & Magic, die bei jedem Jurassic-Film, einschließlich "Jurassic World: Ein neues Zeitalter", für die visuellen Effekte verantwortlich war.