Nicholas Hoults voller Terminkalender

Nicholas Hoult ist ab 25. Mai im Kino in der Horror-Action-Komödie "Renfield" zu sehen, im gleichen Monat erscheint die dritte Staffel der Hulu-Serie "The Great", in der der Brite mitwirkt. Letztes Jahr war er im bitterbösen Satirestreifen "The Menu" an der Seite von Anya Taylor-Joy (26, "Das Damengambit") zu sehen. Mit ihr dreht er derzeit auch das Remake "Nosferatu" von Robert Eggers (39, "The Northman"). Nun kommt offenbar auch noch ein Thriller unter Regie von Clint Eastwood hinzu.