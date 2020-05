Clint Eastwood: Die besten Filme der Hollywood-Legende

Clint Eastwood ist bis heute das prägende Gesicht des Italo-Westerns. Doch die legendären Western-Filme von Sergio Leone waren nur das Sprungbrett zu einer langen Karriere als Schauspieler, Produzent, Regisseur und sogar Komponist, die bis heute anhält. Begonnen hat Eastwood mit TV-Serien wie "Tausend Meilen Staub". Der Italo-Western machte ihn als wortkargen Anti-Helden weltweit bekannt. Seinen großen Hollywood-Durchbruch feierte er aber erst mit "Dirty Harry" im Jahr 1971, nachdem er schon zuvor einige Western und Actionfilme in der US-Traumfabrik gedreht hatte.

Im selben Jahr nahm Eastwood bei "Sadistico" auch erstmals selbst im Regiesessel Platz. Für "Erbarmungslos", seiner Abrechnung mit dem Western, erhielt er 1993 den Oscar für die beste Regie und den besten Film. Das Kunststück wiederholte er 2005 noch einmal mit "Million Dollar Baby". In den vergangenen Jahren widmete sich Eastwood als Regisseur der Verfilmung von wahren Geschichten, bei denen meist – mitunter fragwürdige – US-amerikanische Alltagshelden (oder Anti-Helden) im Mittelpunkt stehen: "American Sniper", "Sully", "15:17 to Paris", "The Mule". Das neueste Werk in dieser Filmreihe war aufgrund der Coronavirus-Pandemie noch gar nicht in den heimischen Kinos: das packende Biopic "Der Fall Richard Jewell".

Clint Eastwood feiert am kommenden Sonntag seinen 90. Geburtstag. Grund genug für uns, einen Blick auf seine Filme zu werfen.

Happy Birthday, Mr. Eastwood, Sir!