Die US-Serie "Grey's Anatomy" (seit 2005) hat immer wieder gezeigt, dass Figuren, die nicht mehr da sind, trotzdem nie vergessen werden. Eine Rückkehr in der kommenden Staffel wird das allerdings auf eine neue Ebene heben, denn US-Schauspielerin Kali Rocha (52) wird ihre Rolle als Sydney Heron 17 Jahre nach ihrem letzten Auftritt in dem beliebten ABC-Medizindrama wiederaufnehmen. In einer rekordverdächtig langen Zeitspanne für eine Figur, die in eine laufende Serie zurückkehrt, wird Rocha in der kommenden 21. Staffel in drei Episoden zu sehen sein. Wie "Deadline" meldet, steht damit wohl ein Wiedersehen zwischen Sydney und Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson, 54) an. Außerdem bekommen die Fans ein Update, wie es Sydney fast zwei Jahrzehnte nach ihrem letzten Auftritt geht.

Assistenzärztin Sydney Heron als wiederkehrende Figur Sydney Heron wurde zum ersten Mal in Episode 15 der zweiten Staffel als kecke Assistenzärztin im vierten Jahr eingeführt, die für Assistenzärztin Bailey einsprang, als diese im Mutterschaftsurlaub war. Beide waren für die Aufsicht der Praktikantinnen und Praktikanten zuständig. Kali Rocha kehrte in der folgenden Staffel zurück und trat in fünf Episoden auf. In der vierten Staffel kam sie für zwei weitere Episoden zurück und hatte in Episode 8, die im November 2007 ausgestrahlt wurde, ihren letzten von acht Gastauftritten in der Serie. Sydney beeindruckte die Praktikanten sofort mit ihrem ewigen Optimismus und ihrer "Heilen mit Liebe"-Philosophie, die sie sich zu eigen gemacht hatte, nachdem sie wegen des Verlusts eines Patienten einen Nervenzusammenbruch erlitten und eine Auszeit von der Medizin genommen hatte. Danach kandidierte sie erfolglos gegen Dr. Calliope "Callie" Iphigenia Torres (Sara Ramirez, 48) und Bailey für den Posten des Chefarztes und hatte auch ein Date mit Dr. Derek Christopher Shepherd (Patrick Dempsey, 58), bevor sie feststellte, dass sie nicht zusammenpassen.

Comebacks haben Tradition bei "Grey's Anatomy" Es ist eine langjährige Tradition von "Grey's Anatomy", dass vertraute Gesichter nach Jahren der Abwesenheit für einen Besuch - und ein Update zu ihrem weiteren Leben und der Karriere - nach Grey Sloan zurückkehren. US-Schauspielerin Kate Walsh (56) kam in Staffel 18 zurück, ein Jahrzehnt nachdem ihre Figur Dr. Addison Adrianne Forbes Montgomery das letzte Mal in der Serie zu sehen war. In der letzten Staffel kehrte Schauspielerin Jessica Capshaws (48) Dr. Arizona Robbins nach einer fünfeinhalbjährigen Pause zurück. Und Schauspieler Scott Speedman (48) wurde in Staffel 19 Stammgast in der Serie, etwa dreieinhalb Jahre, nachdem seine Figur Dr. Nick Marsh in einer Folge eingeführt wurde. Er war in den letzten beiden Staffeln immer wieder dabei und wird auch in der kommenden Staffel für weitere Episoden zurückkehren.