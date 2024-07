"Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre"-Staffel 2: Streaming-Start

In der zweiten Staffel kehren SpongeBob und seine Freunde ins "Kamp Koral" zurück, um einen weiteren lustigen Sommer zu erleben. Zu den Camp-Aktivitäten gehören nächtelanges Aufbleiben, Monsterunterricht, das Ausgraben eines prähistorischen Wesens und der beste Sommer aller Zeiten!

Staffel-Start kurz vor dem 25-jährigen SpongeBob-Jubiläum

Die zweite Staffel der Original-Zeichentrickserie "Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre" feiert mit allen 13 Episoden am Mittwoch, den 10. Juli, auf Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz Premiere. Ab dem 15. Juli sind die neuen Episoden außerdem täglich um 18:00 Uhr bei Nickelodeon zu sehen. Die von Nickelodeon Animation produzierte Serie startet kurz vor dem 25-jährigen Jubiläum der Serie "SpongeBob Schwammkopf", die erstmals am 17. Juli 1999 anlief.