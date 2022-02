3 "SpongeBob"-Spin-Offs mit neuen Figuren sind in Planung

SpongeBob im Kino

Seinen ersten Kino-Auftritt erlebte der Schwammkopf 2004. Als erfolgreichstes Leinwand-Abenteuer erwies sich jedoch das nachfolgende Werk "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water" von 2015, das weltweit über 325 Millionen Dollar eingespielt hat.

Mit seinem dritten Kino-Film hatte SpongeBob allerdings nicht so viel Glück, da aufgrund der Corona-Pandemie "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run" vom Kinostart zurückgezogen wurde und bei uns nun auf Netflix verfügbar ist.

Einen ersten Vorstoß in eine neue Spongebob-Welt hat es bei Paramont+ bereits im Vorjahr durch die Serie "Kamp Koral" gegeben, in der sich alles um die Kindheitsjahre des schwammigen Helden dreht.