Neun Promis sind in der letzten Doppelfolge von "Kampf der RealityAllstars" (20:15 Uhr bei RTLzwei und bei RTL+) noch im Rennen. Doch nicht alle schaffen es bis ins finale Spiel - vorher wird Schritt für Schritt ausgesiebt. Den Anfang macht das berüchtigte Telefon: Vor der Sala stellen Mitarbeiter ein altmodisches Telefon auf. Wer beim Klingeln als Erstes abnimmt, erhält eine Botschaft - positiv oder negativ. Das wissen die Stars aus früheren Staffeln. Cecilia Asoro (30) greift als Erste zum Hörer - und wird wie schon in ihrer Staffel belohnt. Sie ist eine Runde weiter, allerdings nur unter der Bedingung, dass beim zweiten Klingeln ebenfalls jemand abnimmt. Diesmal ist es Sarah Knappik (39). Auch sie ist sicher. Gleichzeitig erfährt sie, dass es beim dritten Anruf einen Star treffen wird. Diese Information muss sie jedoch für sich behalten. Während die übrigen Stars bereits Unheil wittern, kämpfen die Freundinnen Elsa Latifaj (20) und Kate Merlan (39) um den nächsten Anruf. Am Ende lässt Kate Elsa den Vortritt. Für die Österreicherin hat das direkte Folgen: Sie muss die Sala sofort verlassen. Ihr Aus stellt sie anschließend so dar, als habe sie sich für Kate geopfert.

Matthias opfert sich für die Gruppe Und schon steht der nächste Exit an. Die verbliebenen acht Teilnehmer müssen sich auf eine Person aus ihrer Mitte einigen, die sofort ausscheidet. Eine Mehrheit von sechs Stimmen reicht. Gelingt ihnen keine Entscheidung, wird die Gewinnsumme von 40.000 Euro um 10.000 Euro gekürzt. Zunächst will sich Kader Loth (53) opfern, dann springt Matthias Mangiapane (42) ein. Weil er nach eigener Einschätzung ohnehin nicht gewinnen werde und die Siegprämie nicht brauche, lässt er sich wählen. Mit breitem Zahnpasta-Grinsen verlässt er die Show. Nach den Psychospielen wird es wieder sportlich. Die Stars müssen Fragen zur Geschichte von "Kampf der Realitystars" beantworten. Die richtigen Antworten hängen an Fahnenstangen - wer sie als Erster erreicht, darf einen Ballon platzen lassen. Darin steckt entweder ein Ticket für die nächste Runde oder eine Niete. Nur vier Promis kommen weiter, die übrigen drei müssen zittern. Maurice Dziwak (27) landet gleich bei seinem ersten Versuch einen Treffer. Ihm folgen Kate und Cecilia in die nächste Runde. Sam Dylan (41) ergattert in seinem dritten Versuch das letzte Ticket.

Anonyme Bewerbungsschreiben für mehr Sendezeit Cosimo Citiolo (44), Sarah und Kader müssen zunächst ihre Koffer packen. "Ganz, ganz oben" bekommen sie jedoch noch eine letzte Chance: Sie dürfen ein Bewerbungsschreiben für weitere Sendezeit verfassen. Anschließend entscheiden die vier Verbliebenen, welche zwei der drei Wackelkandidaten gerettet werden. Ihren Namen dürfen die Stars in dem Schreiben nicht nennen. Dennoch packen sie eindeutige Informationen zur Identifikation in ihre Texte. Cosimo und Sarah geben sich Mühe, nur Kader weigert sich und schreibt nur das Nötigste. Eine Bewerbung ist für die Reality-Veteranin unter ihrer Würde. Maurice, Kate, Cecilia und Sam müssen nun abwägen, ob sie nach den Bewerbungen gehen oder taktisch spielen. Schicken sie einen starken Konkurrenten wie Cosimo nach Hause oder strafen sie Kader für ihre Arbeitsverweigerung ab? Letztlich honorieren sie die Mühe von Cosimo und Sarah und werfen Kader raus. Im nächsten Spiel können die Allstars Münzen für die letzte "Stunde der Wahrheit" sammeln. Dafür müssen sie in einem Becken mit giftgrünem Schleim nach Schlüsseln tauchen - allerdings erst, nachdem sie Fragen beantwortet haben. Mit den Schlüsseln lassen sich Bankschließfächer öffnen, in denen Kästchen mit unterschiedlich vielen Münzen liegen. Maurice holt die meisten Schlüssel. Wie viele Münzen ihm das am Ende einbringt, erfahren die Zuschauer zunächst nicht. Wie viel ihnen die Münzen letztlich bringen, wissen auch die Stars nicht. Denn bei ihrer Rückkehr in die Sala wartet die nächste Überraschung: Mitarbeiter haben drei Finaltickets versteckt. Wer eines findet, zieht ins Finale ein. Für die drei übrigen Stars war die Münzjagd dagegen umsonst. Kate findet das erste Ticket, Sarah entdeckt das zweite - und bricht in Tränen aus. Schließlich hat sie es in fast 20 Jahren Reality-TV noch nie in ein Finale geschafft. Sam ergattert schließlich die letzte goldene Karte.

Münzen der Halbfinalisten entscheiden In der letzten "Stunde der Wahrheit" mit Arabella Kiesbauer (57) machen die Finalisten zunächst Kassensturz: Wie viele Münzen haben sie gesammelt? Sam liegt mit 14 Stück klar vorne, gefolgt von Kate mit zehn und Sarah mit acht Münzen. Doch damit ist die Entscheidung natürlich noch nicht gefallen. Maurice, Cecilia und Cosimo dürfen ihre Münzen an die Finalisten verteilen. Cecilia gibt den Großteil ihrer Münzen an Sarah, deren Tränen sie berührt haben. Damit zieht Sarah an Kate vorbei. Cosimo wiederum orientiert sich nach eigener Aussage an Jesus, den er als Tattoo auf der Brust trägt - und verteilt seine Münzen gerecht zu gleichen Teilen an alle Finalisten. Damit fällt Maurice letztlich die Entscheidung über den Sieg zu. Zunächst verteilt er jeweils fünf Münzen an Sarah und Kate. Dann macht er es noch einmal spannend - und wirft Sam mit Gänsehaut auf den Armen die entscheidenden vier Münzen ein. Sam Dylan, der zwischenzeitlich bereits ausgeschieden war und sich zurückkämpfte, ist damit der "Allstar der Allstars".