Glitzer, große Gefühle und reichlich Konfliktpotenzial: Bei den "Reality Awards" 2026 ist am 16. April im Maritim Hotel Bonn die deutsche Reality-Szene zusammengekommen. Durch die Preisverleihung führten erneut Sophia Thomalla (36) und Olivia Jones (56); RTL+ setzte das Event gemeinsam mit Medienpartner "Bild" um. Insgesamt waren 79 Promis in zwölf Kategorien nominiert - und schon früh zeichnete sich ab, dass dieser Abend nicht nur von Trophäen, sondern vor allem von Emotionen, alten Wunden und neuen Triumphmomenten leben würde. Die Shortlists stellte zunächst eine Jury zusammen, über die Gewinner entschieden anschließend die Fans per Voting.

Zu den größten Gewinnern des Abends zählte in jedem Fall Ariel (23). Sie setzte sich nicht nur als "Dramaqueen des Jahres" durch, sondern wurde auch als weiblicher "Realitystar des Jahres" ausgezeichnet. Bei den Männern ging der Titel an Fritz Wagner (27). Charlotte Würdig (47) überreichte die beiden Hauptkategorien des Abends, den weiblichen und den männlichen "Realitystar des Jahres". Als beliebteste Reality-Show wurde "Das Sommerhaus der Stars" geehrt. Weitere Preise gingen unter anderem an Paulina Ljubas (29) für den "Beef des Jahres", Maurice Dziwak (27) für den lustigsten Moment und selfiesandra (26) als "Reality-Host des Jahres". Damit gehörten Ariel und Fritz Wagner zu den Gesichtern des Abends, während "Das Sommerhaus der Stars" einmal mehr seinen Ruf als verlässlicher Reality-Dauerbrenner untermauerte.