Hollywoodstar trifft auf Fußball-Legende

Mit "Das Boot"-Darsteller Martin Semmelrogge zieht ein echter Hollywoodstar in die Sala ein, der bereits Erfahrung mit Reality-Formaten wie "Promi Big Brother" und "Das Sommerhaus der Stars" hat. Schauspielerisches Talent bringen auch die einstigen "Unter uns"-Stars Stephen Dürr und Bela Klentze mit. Sportlich wird es hingegen mit dem ehemaligen Werder-Bremen-Kicker Ailton, der als "Kugelblitz" Kultstatus genießt und bereits im Dschungelcamp und bei "Let's Dance" zu sehen war.

Mit Christin Okpara, die durch ihre kurze Zündschnur in Formaten wie "Are You the One?", Dschungelcamp und "Promi-Büßen" aufgefallen ist, Ex-"Bachelor"- und Dschungel-Kandidatin Linda Nobat, der österreichischen Reality-Queen Tara Tabitha sowie "Are You The One?"-Gossip-Girl Laura Lettgen alias Laura Blond scheinen Drama-Garantinnen gesetzt.

Aber auch die Grande Dame des deutschen Theaters, Anouschka Renzi, kehrt drei Jahre nach ihrer Dschungelcamp-Teilnahme ins Reality-Business zurück. Hinzu kommen die Reality-Urgesteine Frank Fussbroich, der bereits in den 90ern durch die WDR-Doku "Die Fussbroichs" bekannt wurde, sowie Unternehmer und "Promi Big Brother"-Sieger Jens Hilbert.