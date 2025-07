"Girls Pact" hält nicht lange

Doch noch ist Dennis nicht im Finale, es stehen noch Ausscheidungsrunden an. Für die erste bauen Produktionsmitarbeiter am Strand ein Telefon auf. Die Stars wissen gleich, was das bedeutet. In der letzten Staffel war der Promi, der nach dem Klingeln als erster abgehoben hatte, sicher in der nächsten Runde. Er durfte den Hörer an einen Kollegen seiner Wahl weiterreichen, der ebenfalls safe war. Der letzte war raus.

Giuliana erreicht das klingende Telefon als erste. Doch natürlich funktioniert das Spiel dieses Jahr anders. Giuliana ist für eine Rauswahl nominiert. Und darf diesen Status weitergeben. Wer als letzter übrig bleibt, ist sicher. Laura kommt durch. Sie ist nicht nur gesafed, sondern darf auch einen Konkurrenten mit sofortiger Wirkung rauswerfen.

Gemäß dem Girls Pact müsste sie nun Dennis wählen. Doch böses Blut ist dicker als Wasser. Laura wirft ihre alte Feindin Giuliana raus.