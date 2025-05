Der "Kampf der Realitystars" geht in die nächste Runde. Die Reality-TV-Show startet am 7. Mai (20:15 Uhr, RTLzwei oder vorab via RTL+ ) in die sechste Staffel . Wer holt sich den Titel "Realitystar 2025"? Auf diese Sieger-Promis wird der Kandidat oder die Kandidatin folgen.

Ein Ex-Fußbaler als erster Realitystar des Jahres

In der Reality-TV-Sendung, in der Stars in einer thailändischen Sala zusammenwohnen und Challenges meistern müssen, haben es nicht wie in vielen anderen Reality-Formaten die Zuschauer in der Hand, wer am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen darf. In Staffel 1 entschied am Ende ein Spiel, wer sich zum Gewinner küren durfte. Es galt VIP-Bändchen mit dem Mund in einer dreistöckigen Torte zu suchen, seine Intelligenz bei Wissensfragen unter Beweis zu stellen und Gummienten mit den Korken von Champagnerflaschen abzuschießen.

Am Finalabend mit Moderatorin Cathy Hummels (37), die in der sechsten Staffel von Arabella Kiesbauer (56) ersetzt wird, wurde das Ergebnis verkündet: Bronze erreichte Kate Merlan (38), Sam Dylan (34) wurde Zweiter. Der goldene Reality-TV-Pokal in Form eines Fernsehgeräts aus den Achtzigern und die 50.000 Euro Preisgeld gingen schließlich an Ex-Fußballer Kevin Pannewitz (33).