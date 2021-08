"Ich weiß nicht, was das soll"

Gino zog als Dragqueen in die Sala und erntete einige Komplimente von Loona, Kader Loth, Andrej und Co. Walther hingegen konnte seine Zweifel und vor allem Überforderung nicht zurückhalten. "Ich kann mich dafür nicht begeistern. Es ist nicht meine Art von Unterhaltung. Mir ist das zu extrem, es tut mir leid", so der 61-Jährige.

"Ich habe an seinen Blicken gesehen, dass da so eine Abneigung ist. Aber man kann ja auch nicht jedem gefallen", bemerkte auch Gino die Abneigung ihm gegenüber. "Ich bin jemand, der sehr nett trotzdem ist, auch wenn man den nicht mag", fügte der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat hinzu.

"Ich weiß nicht, was das soll, ich bin total verwirrt", erklärte Walther im Anschluss. Am nächsten Morgen versuchte er einen Neustart mit Gino, doch auch in diesem Gespräch wurden die beiden nicht miteinander warm. Das entging auch anderen TeilnehmerInnen nicht. Während Kandidat Chris Broy darüber lachte, merkte YouTuber Leon an, dass sich Walther einfach "erst einsortieren" müsse.