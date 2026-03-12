Kate Winslet (50) kehrt nach Neuseeland zurück. Wie das Branchenblatt "Deadline" exklusiv berichtet, wird die Oscar-Preisträgerin die weibliche Hauptrolle in "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" übernehmen. Welche Figur sie dabei verkörpern wird, ist bislang nicht bekannt.

Dass Winslet in diesem Jahr mehrere Monate das Land verlassen werde, hatte sie im vergangenen Jahr bereits selbst angedeutet. In einem früheren Interview mit "Deadline" ließ sie durchblicken, dass sie für einen längeren Zeitraum nicht in Großbritannien sein werde. Nun ist klar: Die Zeit wird sie vor der Kamera in Neuseeland verbringen, wo sie von Ende Mai bis Oktober für den Film drehen soll.

Hinter der Verpflichtung steckt ausdauernde Überzeugungsarbeit. Regisseur Andy Serkis (61) und Produzent Peter Jackson (64) sollen fast das gesamte vergangene Jahr damit verbracht haben, Winslet für das Projekt zu gewinnen. Von Vorteil war dabei wohl auch, dass Jackson und Winslet schon 1994 für den Film "Himmlische Kreaturen" zusammengearbeitet haben. Auch damals wurde in Neuseeland gedreht.