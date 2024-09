An diesem Donnerstag (5. September) wurden die Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis veröffentlicht. Unter anderem können Bill und Tom Kaulitz (35) auf einen Preis für ihre Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" hoffen. Sie ist in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" nominiert. Das Format konkurriert mit "Alone - Überlebe die Wildnis" (RTL+) und "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" (RTL). 2023 gewannen die Kaulitz-Zwillinge mit "That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz" beim Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show". Moderator Joko Winterscheidt (45) könnte dieses Jahr mit gleich zwei Fernsehpreisen nach Hause gehen.

"Let's Dance" gegen Jan Böhmermanns "Lass dich überwachen!" In der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" ist seine Quizsendung "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) nominiert, neben Jan Böhmermanns (43) "Lass dich überwachen!" (ZDF) und "Let's Dance" (RTL). Letztere beiden können sich insgesamt jeweils über drei Nominierungen freuen. Zudem könnte Winterscheidt gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf (40) ausgezeichnet werden, sie sind in der Kategorie "Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung" für "24 Stunden mit Joko & Klaas" (ProSieben) nominiert. Es könnten jedoch auch Laura Wontorra (35) für "Drei gegen Einen" (RTL) und "Grill den Henssler" (VOX) oder Sonja Zietlow (56) für "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" (RTL) geehrt werden. In der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" wurden "Buchstäblich leben!" (ZDF), "Mälzer und Henssler liefern ab!" (VOX) und "Star Kitchen" mit Tim Raue (Prime Video) nominiert. Bei "Beste Comedy/Late Night" können "Bosetti Late Night" (3sat/ZDF), "Bratwurst & Baklava - Die Show" (ProSieben) und "Die Teddy Teclebrhan Show (Prime Video) hoffen.

ARD-Drama-Serie weit vorne Im Bereich Fiktion führt die Drama-Serie "Die Zweiflers" (ARD) mit sechs Nennungen die Liste an. Dahinter folgt "Deutsches Haus" (Disney+) mit vier und "Push" (ZDFneo) und die Comedy-Serie "Legend of Wacken" mit drei Nennungen. In der Kategorie "Bester Fernsehfilm/Mehrteiler" konkurrieren "Blindspot" (ZDF), "Ich bin! Margot Friedländer" (ZDF) und "Silber und das Buch der Träume" (Prime Video). Als "Beste Drama-Serie" stehen "Deutsches Haus" (Disney+), "Liebes Kind" (Netflix), "Push" (ZDFneo), "Die Zweiflers" (ARD/hr) und "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" (Prime Video) zur Auswahl. In der Kategorie "Beste Comedy-Serie" gehen "Die Discounter 3" (Prime Video), "Legend of Wacken" (RTL+) oder "Neue Geschichten vom Pumuckl" (RTL+) ins Rennen. Wer nimmt den Preis als "Beste Schauspielerin" oder als "Bester Schauspieler" mit nach Hause? Hoffen können Mala Emde für "Oh Hell 2", Sira-Anna Faal für "Pauline", Sunnyi Melles für "Die Zweiflers", Katja Riemann für "Reset- Wie weit willst du gehen?" und Katharina Stark für "Deutsches Haus", ebenso wie Aaron Altaras für "Die Zweiflers", Damian Hardung für "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns", Marc Hosemann für "Die Discounter 3" und "Last Exit Schinkenstraße", Jan Krauter für "Unschuldig - Der Fall Julia B." und Sammy Scheuritzel für "Legend of Wacken".

Welche Sender haben die meisten Nominierungen? In der Kategorie "Beste Information" wurden "Hart aber fair" (ARD/WDR), das "heute journal" vom 9. November 2023 (ZDF) und "Maischberger" (ARD/WDR) mit einer Nominierung bedacht. Als "Beste Sportsendung" stehen die "Basketball-WM 2023" (MagentaTV), die "Handball-EM 2024" (ARD/ZDF/NDR) und das "sportstudio live - UEFA EURO 2024" (ZDF) zur Auswahl. Im EM-Kontext könnte Esther Sedlaczek (38) im Bereich der "Besten Moderation/Einzelleistung Information" für die "Sportschau UEFA EURO 2024" (ARD/WDR) geehrt werden. Das ZDF führt insgesamt das Nominierungsranking mit 30 Nennungen an, danach folgen die ARD mit 21 Nominierungen, RTL Deutschland mit 16 Nominierungen und Prime Video mit zehn. Sechs gehen an Disney+, jeweils vier an ProSiebenSat.1 und Netflix, je zwei an MagentaTV und WELT TV und eine an Warner. Die Gala zur Preisverleihung zeigt Das Erste am 25. September um 20:15 Uhr. Für die Nominierungen wurden Produktionen aus Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport berücksichtigt, die vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 zu sehen waren.