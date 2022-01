Die 6 besten Filme und Serien mit Zendaya

Auch wenn Zendaya in diesem kunterbunten Animations-Spaß, in dem Basketball-Star LeBron James gemeinsam mit dem Looney Tunes das Match seines Lebens bestreitet, nur zu hören ist, drückt sie ihrer Rolle einen unverwechselbaren Stempel auf: Als freche Häsin Lola Bunny lässt sie sich von ihren männlichen Kollegen (egal ob Mensch, Hase oder Ente) nicht in die Schranken weisen und vereint Enthusiasmus, Schlagfertigkeit und milde Sexyness. "Space Jam 2: A New Legacy" hat uns überzeugt: Es genügt Zendayas Stimme, um uns in sie zu verlieben!

