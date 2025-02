"Wer ist bereit?", fragt er in der Bildunterschrift zu einer Interviewsequenz, in der beide gefilmt werden. Doch einen Sendetermin liefern der Ehemann von Topmodel Heidi Klum (51) und Bruder Bill Kaulitz nicht. Jedenfalls nicht auf Instagram.

Worum geht es in Staffel Zwei?

Über den Inhalt der kommenden Staffel sagen die Brüder aus Magdeburg mit Wahl-Heimat Los Angeles nichts. Bei der offiziellen Ankündigung der Serienfortsetzung teasert Netflix allerdings an: "Dieses Mal ziehen dunkle Wolken im Paradies auf. Wasserschaden und Liebeskummer, Geschwisterzoff und Konzertabsage - die Brüder stehen vor manchen Herausforderungen. Aber: The Show Must Go On!"

Liebeskummer plagt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht den Ehemann von Heidi Klum, sondern Sänger Bill Kaulitz, der sich vor kurzem von Ballermann-Stimmungssänger Marc Eggers (38) getrennt haben soll, wie unter anderem die "Bild"-Zeitung Mitte Januar berichtet hatte.

"Es war eine schwere Zeit", seufzte der 35-Jährige zudem selbst im gemeinsamen Podcast der Musiker-Brüder. Er stecke in der Phase der Trauerbewältigung. "Jetzt ist zum Beispiel bald Valentinstag, da brauche ich auch wieder Blumen, damit ich meine Trauer, dass ich Single bin, bewältigen kann."