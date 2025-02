Castingshows, Podcast und Netflix-Serie

Bekannt ist aber bereits, wann die lang ersehnte zweite Staffel der Netflix-Dokuserie "Kaulitz & Kaulitz" veröffentlicht wird: "#thissummer", heißt es in den Hashtags zum Instagram-Post.

In der aktuellen Ausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" gingen die Zwillinge weiter ins Detail: "Leute, wir können es euch berichten, morgen ist allerletzter Drehtag, letztes Interview für 'Kaulitz & Kaulitz' Staffel zwei auf Netflix. Kommt im Sommer", verkündet Bill Kaulitz und ergänzt dann: "Können wir eigentlich verraten, wann? Machen wir einfach: kommt im Juni. Morgen ist unser letztes Doppelinterview."

Erfahrungen vor der Kamera sammelte Bill Kaulitz außerdem in verschiedenen Castingshows: "Deutschland sucht den Superstar" (2013, Jurymitglied, RTL), "Germany's next Topmodel" (2019, 2021, Gastjuror, ProSieben), "Queen of Drags (2019, Jurymitglied, ProSieben), "The Voice of Germany" (2023, Coach, ProSieben), als "That's My Jam"-Moderator (2023, RTL+) sowie als "Wer stiehlt mir die Show "- und "LOL: Last One Laughing"-Teilnehmer (2023, 2024).