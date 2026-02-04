Ein Hollywoodstar am Abgrund, ein mysteriöses Erpresservideo und eine wilde Reise in die eigene Vergangenheit: Die neue Dark Comedy "Outcome" verspricht Unterhaltung mit Starbesetzung. Keanu Reeves (61) schlüpft in die Rolle des beliebten Schauspielers Reef Hawk, dessen scheinbar perfektes Leben durch eine anonyme Drohung erschüttert wird. Am 10. April 2026 feiert der Film seine Weltpremiere exklusiv auf Apple TV, wie der Streamingdienst jetzt bei seinem Press Day in Santa Monica, Kalifornien, bekannt gab.

Das kompromittierende Video droht Hawks makelloses Image zu zerstören und seine Karriere zu beenden. Doch er gibt nicht kampflos auf: Mit Unterstützung seiner besten Freunde aus Kindertagen - Kyle, gespielt von Cameron Diaz (53), und Xander, verkörpert von Matt Bomer (48) - sowie seines Krisenanwalts Ira, den Jonah Hill (42) darstellt, begibt er sich auf eine schonungslose Selbstfindungsreise.

Einträchtig posierten die vier Hauptdarsteller beim Pressetag für die Fotografen. Die ersten Bilder des Films wurden ebenfalls enthüllt und zeigen Keanu Reeves in ungewohnter Rolle: Statt als unverwüstlicher Action-Held präsentiert er sich im Sakko und mit Illuminati-Kette als verletzlicher Star, der mit seinen inneren Dämonen kämpft.