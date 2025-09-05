Keanu Reeves (61) hat im Vorjahr an einem Filmset eine schwere Verletzung am Knie erlitten. Nun erinnert sich der Schauspieler an den Unfall, der bei den Dreharbeiten zum neuen Kinofilm "Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel" passierte. Im Interview mit dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" erzählt Reeves: "Meine Kniescheibe ist senkrecht gebrochen , wie ein Kartoffelchip. Als der Schmerz stärker wurde, dachte ich nur: 'Oh, verdammt. Das ist nicht gut. Das ist ziemlich schlimm.'" Ihm zufolge sei das Ganze wohl recht blutig gewesen.

Seth Rogen kommentiert den Unfall im "Studio"-Style

In dem Interview kommen auch seine Schauspielkollegen aus dem Film, Seth Rogen (43) und Aziz Ansari (42) zu Wort. Bei Ansari, der auch Regie geführt hat, kam Panik auf. "Es fühlt sich immer noch wie etwas aus 'The Studio' an", erzählt er - also wie in Seth Rogens Apple TV+-Comedy-Serie, die das Chaos hinter den Kulissen Hollywoods beleuchtet.

Rogen schlüpft im Interview daraufhin prompt in die Rolle seines "Studio"-Charakters Matt Remick und scherzt: "Keanu hat sich die Kniescheibe gebrochen! Er kann nicht laufen! Was kann er tun? Können wir ihn stützen? Können wir ihn an Drähten aufhängen? Wir werden ihn in der Szene wie eine Marionette spielen!" Auch Ansari kann mittlerweile darüber lachen. Er war froh, dass Reeves nach seinem Unfall weitergemacht hat, denn "Keanu hätte einfach sagen können: 'Hey Mann, es tut mir so leid. Ich bin raus.'"