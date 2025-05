Noch vor der Veröffentlichung des ersten "John Wick"-Spin-off-Films "From The World Of John Wick: Ballerina" im Juni feiert ein besonderer Dokumentarfilm Weltpremiere. In "Wick Is Pain" geht es um die Entstehung des allerersten "John Wick"-Films aus dem Jahr 2014. Zur Premiere in Los Angeles erschien Franchise-Star Keanu Reeves (60) stilsicher auf einem Motorrad seiner eigenen Marke - und wirkte damit beinahe wie der von ihm gespielte ehemalige Auftragskiller John Wick selbst.

Motorrad-Enthusiast Reeves, der auch in den "John Wick"-Filmen bekanntermaßen des Öfteren auf zwei Rädern unterwegs ist, fuhr bei seinem Premierenauftritt in schwarzer Biker-Kleidung vor, kombinierte dazu einen auffälligen scharlachroten Schal, der sich vom übrigen Ensemble abhob, wie Bilder des Events zeigen.

Doku "Wick Is Pain" über schwierige Produktion von "John Wick"

Der erste "John Wick"-Film stieß Ende 2013 auf einige Schwierigkeiten in der Produktion. Denn den Filmemachern ging kurz vor Beginn der Dreharbeiten das Geld aus. Sechs Millionen US-Dollar fehlten. Zur Retterin in höchster Not wurde damals "Desperate Housewives"-Star Eva Longoria (50), die dem Actionfilm die so dringend benötigte Finanzspritze gab, wie schon im vergangenen Jahr bekannt wurde.

Am Ende spielte "John Wick" bei einem Budget von rund 20 Millionen US-Dollar über 86 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen wieder ein. Das gesamte Franchise, das aktuell auf vier Kinofilme mit Keanu Reeves sowie die Mini-Prequelserie "The Continental" kommt, hat an den weltweiten Kinokassen bereits über eine Milliarde US-Dollar eingespielt.

Diese unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte beleuchtet der Dokumentarfilm "Wick Is Pain". Fortgesetzt wird die "John Wick"-Saga am 5. Juni in unseren Kinos mit "From The World Of John Wick: Ballerina". Die Oscar-nominierte Ana de Armas (37) spielt darin die Hauptrolle. Auch Keanu Reeves hat in dem Film einen kürzeren Auftritt als Profikiller.