Keanu Reeves soll für Scorsese zum Serien-Star werden

Ein Architekt und ein Serien-Killer

In dem 2003 erschienenen Buch, das den Untertitel "Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America" trägt, geht es einerseits um die Chicagoer Weltausstellung von 1893 und den Architekten Daniel Burnham, der dabei Entscheidendes leistete – andererseits stehen auch die furchtbaren Taten des Apothekers und Serien-Killers H.H. Holmes im Mittelpunkt.

Dieser Mann ließ sich in Chicago ein Hotel errichten, das später als "Mörder-Schloss" traurige Berühmtheit erlangte. Das Gebäude wurde für zahlreiche ahnungslose Gäste der Weltausstellung zur Todesfalle, denn es enthielt viele geheime Räume mit tödlichen Vorrichtungen.