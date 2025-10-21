Netflix holt eine der legendärsten Familien Amerikas auf den Bildschirm: Der Streamingdienst hat grünes Licht für die Serie "Kennedy" gegeben, in der Oscarpreisträger Michael Fassbender (48) die Rolle des Patriarchen Joseph Kennedy Sr. (1888-1969) übernimmt. Die Produktion stammt von Chernin Entertainment, als Showrunner fungiert Sam Shaw, bekannt für "Castle Rock" und "Manhattan". Regie führt der Däne Thomas Vinterberg (56), der mit "Der Rausch" internationale Erfolge feierte.

Die Serie basiert auf Buch "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956" des Historikers Fredrik Logevall (62) und ist als fortlaufende Serie angelegt. Netflix hat bereits acht Episoden für die erste Staffel in Auftrag gegeben. "Die Geschichte der Kennedys ist das, was dem amerikanischen Mythos am nächsten kommt - irgendwo zwischen Shakespeare und 'Reich und Schön'", erklärt Showrunner Shaw in einem Statement.