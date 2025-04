Kevin Bacon (66) erinnert sich an einen vermutlich schockierenden Moment seiner langen Schauspielkarriere - als bei den Dreharbeiten zu "Wild Things" (1998) am Set eine Leiche gefunden wurde.

"Irgendwie bezeichnend für die Stimmung des Films"

Der Schauspieler soll sich für das Branchenmagazin "Variety" in einem Video an Zitate aus seinen Filmen erinnern. Als es um eine Textzeile in "Wild Things" geht, kann er sie zwar nicht richtig einordnen. Er erzählt aber von einem nächtlichen Dreh in den Everglades in Florida, bei dem die Filmcrew eine echte Leiche entdeckt hat.

"Wir waren eines Nachts im Sumpf - eine Menge Moskitos, wow - und wir drehten eine Szene, ich weiß nicht mehr, welche genau es war, an einer Art Fluss", beginnt er zu berichten. "Sie sind auf einem Floß hinausgetrieben, damit sie Licht machen konnten." Dabei hätten die Crewmitglieder die Leiche entdeckt. "Plötzlich höre ich über das Funkgerät: 'Hey, ich glaube, ich habe gerade eine Wasserleiche gesehen'." Und es sei tatsächlich ein toter Mensch gewesen. "Das war irgendwie bezeichnend für die Stimmung des Films", resümiert Bacon mit Galgenhumor.