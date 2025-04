Kevin Bacon in der Serie "The Bondsman - Kopfgeldjäger des Teufels"

"The Bondsman": So endet Staffel 1 der schrägen Horror-Comedy

"The Bondsman – Kopfgeldjäger des Teufels" ist eine schwarzhumorige Horror-Serie auf Prime Video, hinter der Blumhouse Chef Jason Blum als Produzent steckt – also sind die Erwartungen zu Recht sehr hoch. Wir wollen euch das Ende von Staffel 1 erklären und müssen dabei zunächst einige Handlungstränge zusammenfassen. Kopfgeldjäger Hub Halloran (Kevin Bacon) wurde ermordet und ist dennoch am Leben, da ihn der Teufel in seine Dienste genommen hat. Ab sofort soll er Jagd auf Dämonen machen und sie wieder in die Hölle zurückschicken. Dabei hilft ihm auch mal seine Mutter Kitty (Beth Grant), die ebenfalls etwas von Kopfgeldjagd versteht. Doch warum ergreifen die Dämonen überhaupt Besitz von Menschen und bringen andere Leute um? Halloran kommt das verdächtig vor und allmählich entdeckt er ein Muster. Welche Entwicklungen ergeben sich in den 8 Episoden und auf welches (vorläufige?) Finale steuert die Serie zu?

Warum ist Hub dem Teufel verfallen? Hubs Exfrau, die Countrysängerin Maryanne Dice (Jennifer Nettles), ist mit dem angeblich geläuterten Ex-Mafioso Lucky (Damon Herriman) eine Partnerschaft eingegangen, bevor Halloran sie davon überzeugen konnte, dass der Typ seine Ermordung in Auftrag gegeben hat. Lucky wird durch untergeschobene Drogen zwar vorübergehend kaltgestellt und Maryanne trennt sich von ihm, doch sobald er wieder auf freiem Fuß ist, heftet er sich an Hubs Fersen und will ihn fertigmachen. Er brachte Hub in Folge 5 in seine Gewalt und nun erfahren wir auch, weshalb sich der Teufel überhaupt für Halloran interessierte: Wir haben bereits im Lauf der früheren Folgen mitbekommen, dass Hub offenbar für den Tod einer jungen Frau namens Cheryl Dawson (Kathrine Barnes) verantwortlich war, die er nachts heimlich im Wald verscharrte. Inzwischen hängen in der ganzen Stadt Zettel mit der Vermisstenanzeige. Sie war eine Barbesitzerin, die Hub einen Monat zuvor irrtümlich erschossen hatte, weil er sie im Dunklen für Lucky hielt, da sie dessen Hut trug.

Was planen die Dämonen? Zwischendurch werden wir auch aufgeklärt, wie Midge (Jolene Purdy), Hubs Kontaktfrau zur Hölle, in den Bann des Teufels geraten konnte. Sie verkaufte ihre Seele an die satanische Firma "Pot O' Gold", um die Krebsbehandlung ihres Kindes finanzieren zu können. Hub wollte Midge seine Erkenntnisse in Sachen Dämonenpläne bereits in Folge 4 mitteilen, doch sie hat ihn mit der Waffe in der Hand von ihrem Grundstück gescheucht. Nicht nur Hubs Mutter, sondern auch seine Exfrau und sein Sohn Cade (Maxwell Jenkins) wissen inzwischen Bescheid und wollen ihn in seinem Kampf gegen das Böse helfen. Bevor das letzte Menschenopfer gebracht werden kann, taucht dann auch noch Midge auf, um das Team Halloran zu unterstützen. Sie erklärt, dass durch das letzte Opfer einer der "Gefesselten Sieben" in Freiheit gesetzt würde – dabei handelt es sich um einen der gefallenen Engel. Durch dessen Befreiung käme es zu einem Krieg zwischen Hölle und Himmel. Der letzte Dämon hat von einem Kind Besitz ergriffen und als Midge beim Versuch, die Bewohner einer Siedlung zu evakuieren, auf den Jungen trifft, wird sie von ihm samt Haus in einen feurigen Untergrund gerissen. Sie selbst war also offenbar das letzte erforderliche Opfer.

Was unternimmt der dunkle Engel Lilith? Der dadurch freigesetzte böse Engel Lilith hat von der toten Barfrau Cheryl Besitz ergriffen. Nun verrät Hub den ihm Nahestehenden auch die Wahrheit über seine Schuld an Cheryls Tod und sie wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Dafür taucht aber die totgeglaubte Midge wieder auf: Sie und Hub sollen als letzte Mission Lilith stoppen. Der ehemalige Engel kann Gedanken kontrollieren und trägt auch den Spitznamen "Engelsstimme" - daher wird er durch Musik angezogen. Hub bastelt aus Zweigen im Wald eine Pentagramm-Falle und dreht Lautsprecherboxen vollauf, um den Engel anzulocken. Der Plan gelingt, doch als es für Lilith eng wird, macht sie Hub ein Angebot: Falls er sie freilässt, werde sie Cheryl wieder zum Leben erwecken und Hub dadurch von seinem Höllenbann erlösen. Der Kopfgeldjäger stimmt zu, hat aber dadurch wohl zugleich die Welt dem Untergang geweiht. Doch er bleibt positiv: "Ich werde mir etwas einfallen lassen – es gibt immer ein Schlupfloch."

Was passiert mit Maryanne am Ende von Staffel 1? Lilith ist vorübergehend in einen Raben gefahren, und als Maryanne am Ende in ihrer Garderobe sitzt, taucht dieser Vogel auf. Lucky scheint zu triumphieren, denn er betrachtet sich als eine Art Krieger Gottes, der mit seinem Wissen zur Polizei gegangen ist - nun sieht er zufrieden dabei zu, wie Hub Handschellen angelegt werden. Danach sucht er Maryanne in Hinterzimmer auf. Wie zu erwarten, hat Lilith inzwischen von der Frau Besitz ergriffen: Sie bringt Lucky dazu, Selbstmord zu begehen, indem er sich den eigenen Unterkiefer abreißt und tritt dann im Lokal in Gestalt des dunklen Engels als Sängerin auf. Alle Leute stehen unter ihrem Bann, nur Hub bleibt frei und wird von ihr nun erpresst: Falls er seine Ex-Frau retten will, muss er sich Lilith unterwerfen. Mit diesem Cliffhanger endet Staffel 1. Hub konnte zwar den Höllendeal loswerden und dafür sorgen, dass Cheryl wieder am Leben ist, doch nun kommt eine noch größere Bedrohung auf ihn zu und er wird alles daransetzen, um Maryanne zu retten.

Wo ist "The Bondsman – Kopfgeldjäger des Teufels" zu sehen? Staffel 1 der Blumhouse-Serie ist mit 8 Episoden auf Amazon Prime Video verfügbar.