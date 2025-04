Kurz, kürzer, Kikeriki: Am Mittwoch, 30. April startet Kikeriki in der Kunstwerkstatt Tulln in die 4. Festivalausgabe. Bis 25. Mai stehen an insgesamt 8 Festivalnachmittagen , die sich jeweils einem besonderen Thema widmen, rund 60 sorgsam ausgewählte Kurzfilme aus Österreich und zahlreichen weiteren Ländern auf dem Programm. Mit Mut, Witz und Grips bestehen zahlreiche tierische und andere Filmheld:innen spannende Abenteuer und sorgen auf der Leinwand für ein fröhliches Miteinander, bei dem es auf Teamgeist ankommt.

Eröffnungsfilme und weitere Highlights

Sieben Geschichten aus dem Kleiderschrank für Waschmaschinenstarter, Pfützenpiraten und alle, die etwas Chaos am Morgen nicht aus der Ruhe bringen kann, eröffnen den fröhlichen Festivalreigen und widmen sich wichtigen Fragen des Familienalltags: Was erzählen sich wohl Gummistiefel am Ende des Tages von ihren Abenteuern? Wohin verschwinden Socken in der Waschmaschine?

Im Programm zu entdecken ist auch die entzückende Filmfabel The Missing Spots der in Österreich lebenden bildenden Künstlerin Astrid Rothaug, die von Individualität und Akzeptanz erzählt. Was immer sich der fleckenlose kleine Leopard bei seinem Versuch, sich Flecken zuzulegen, auch einfallen lässt – es scheint nicht zu überzeugen. Bis er versteht: "Ich bin gut so, wie ich bin!"