Chihiros Reise ins Zauberland (2001)

IMDb-Rating: 8,6/10

Die zehnjährige Chihiro und ihre Eltern ziehen nach Tokio um. Auf ihrem Weg dorthin stoßen sie auf einen geheimnisvollen Tunnel, der sie in eine fremde, unheimliche Welt befördert – nämlich ins Zauberland Aburaya. Als Chihiros gierige Eltern in Schweine verwandelt werden, ist es am Mädchen, sie zu retten. Dafür muss sie sich aber der bösen Hexe Yubaba stellen. Eine fantastische Reise beginnt, in der Chihiro über sich hinauswächst ...

Eine herzerwärmende Liebeserklärung an die Fantasie, an Freundschaft und den Glauben an sich selbst, im Gewand eines berührenden Anime-Märchens. Mehrfach ausgezeichnet!

