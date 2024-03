Margaret Qualley (29) wird für eine Serie Amanda Knox (36) spielen. Die US-Amerikanerin erlangte durch einen spektakulären Mordprozess in Italien Berühmtheit. Ein Gericht verurteilte sie 2009 als Täterin im Mord an ihrer Studienkollegin Meredith Kercher, vier Jahre lang saß sie im Gefängnis. Aufgrund ihres durchdringenden Blicks wurde sie von Medien als "Engel mit den Eisaugen" betitelt. 2015 wurde sie nach einer Berufungsverhandlung in letzter Instanz freigesprochen.

In der von Hulu in Auftrag gegebenen Miniserie, die laut "Deadline" aus acht einstündigen Folgen besteht, wird der Weg von Knox bis zu ihrer Freilassung nachgezeichnet. Hinter dem Projekt steckt Produzentin und Autorin KJ Steinberg ("This Is Us"), die auch als ausführende Produzentin fungieren wird.