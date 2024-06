Vermögen mit Fake-Kryptowährung

Die 1980 in Bulgarien geborene Ignatova kam im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland, wo sie sehr erfolgreich die Schule abschloss, Jura studierte und schließlich dort auch promovierte. Zusammen mit dem Amerikaner Sebastian Greenwood rief sie im Jahr 2014 die Kryptowährung OneCoin ins Leben, an der sich Menschen weltweit beteiligten. Viele machten im Glauben mit, hier in die Zukunft zu investieren. Das gut getarnte Schneeballsystem war schnell derart erfolgreich, dass Ignatova ihre Fake-Kryptowährung im Juni 2016 vor Tausenden Zuschauer:innen auf der Bühne des Wembley-Stadions in London präsentierte, üppige Partys in Dubai und New York veranstaltete und sich mit Glanz und Glamour auf Kosten ihrer Investor:innen vergnügte. Weltweit investierten derweil täglich ahnungslos Menschen voller Hoffnung ihr Geld in die mysteriöse Kryptowährung. Auf dem Höhepunkt dieses Hypes im Oktober 2017 nahm Ignatova einen Flug nach Athen – die Gelder ihrer Anleger:innen im Gepäck – und tauchte unter. Bis heute ist ihr Verbleib ein Rätsel. Musste sie vor den Behörden fliehen, oder vor der Mafia? Ist sie tot oder führt sie in Dubai ein geheimes Luxusleben?