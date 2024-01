"Der Engel mit den eiskalten Augen": So wird Amanda Knox bezeichnet, seitdem sie 2007 ihre Mitbewohnerin brutal in Italien umgebracht haben soll. Ähnlich wie in "The Staircase" diskutiert die Öffentlichkeit noch bis heute, ob die junge Amerikanerin schuldig ist – trotz ihres Freispruchs.

Der Dokumentarfilm "Amanda Knox" von Rod Blackhurst und Brian McGinn befasst sich mit dem Gerichtsverfahren, der Sensationslust der Medien und Knox' letztendlichem Freispruch. Ähnlich wie bei "Ein amerikanischer Albtraum" geht es um eine Person, die zum Justizopfer wurde und dadurch von der Öffentlichkeit geschändet wird – und die Suche nach der:m wahren Täter:in immer unwichtiger zu werden scheint.

Tauche anhand der Doku ein in ein Netz aus Intrigen, Justizirrtümern und menschlichen Abgründen, während die Doku die Wahrheit hinter diesem hochbrisanten Kriminalfall enthüllt.

