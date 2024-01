So anders nehmen Kinder mit Autismus Filme wahr

Autistische Kinder nehmen Filme individueller wahr

Diese Synchronisation fehlte bei den autistischen Kindern. Sie zeigten ein Interesse an anderen Arten von Reizen. Beispielsweise an Objekten oder an bestimmten Unregelmäßigkeiten in der Zeichentricklandschaft. Mit der Zeit entwickelte jedes autistische Kind seine eigenen, einzigartigen visuellen Vorlieben. Die Forschenden stellten außerdem fest, dass die autistischen Kinder, deren Blick dem von Kindern mit normaler Entwicklung am ähnlichsten war, im Alltag am besten funktionieren.

Die Art und Weise, in der ein Kind eine soziale Szene, wie den verwendeten Cartoon, betrachtet, kann laut den Forschenden zur Vorhersage künftiger sozialer Schwierigkeiten herangezogen werden. "Diese Arbeit zeigt, dass autistische Kinder, wenn sie nicht schon früh Interesse an sozialen Interaktionen zeigen, zunehmend desinteressierter werden", erklärte Studienleiterin Marie Schaer in der Mitteilung der Unige.