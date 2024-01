Fans von "The Good Doctor" können mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf die kommenden Folgen schauen. ABC hat sich zwar dafür entschieden, eine siebte Staffel mit dem autistischen Arzt zu bestellen, doch diese wird auch die letzte sein, wie aus dem nostalgischen Trailer hervorgeht, in dem wir einen Blick auf die Erlebnisse der vergangenen 116 Episoden werfen: "The good doctor says goodbye."