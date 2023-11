Eigentlich ist "Children of the Corn" nur eine Kurzgeschichte des Horror-Maestros, doch kaum ein anderes Werk von Stephen King hat zu so vielen Filmen Anlass gegeben. Nachdem "Kinder des Zorns" 1984 erschienen war, sollten bis 2018 noch neun weitere Teile folgen.

Die Grundvoraussetzung ist simpel: Irgendwo in der tiefsten amerikanischen Provinz übt ein Kinderkult grausame Rituale aus, denen Erwachsene zum Opfer fallen. Als grausam könnte man auch die Qualität dieses langlebigen Franchise empfinden, denn wer auf gute Horrorfilme steht, sollte eindeutig andere Werke wählen.

Besteht nun die Hoffnung, dass sich eine "nächste Generation des Bösen" endlich wieder originalgetreu und besser präsentiert? Was Regisseur Kurt Wimmer hier abliefert, sieht zumindest laut Trailer recht vielversprechend aus: