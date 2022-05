Film-Talk: Kino-Highlights im Mai von "Dr. Strange" bis "Top Gun"

Im Gespräch mit SchauTV hat film.at-Redakteur Franco Schedl die Kino-Highlights vom Mai 2022 vorgestellt.

Es beginnt mit dem neuen Marvel-Blockbuster "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" und findet eine Fortsetzung in dem tierische Road-Movie "Dog" von und mit Channing Tatum, Radcliffe und Pitt.

Außerdem erwartet uns mit "Der Onkel - The Hawk" die zweite Regiearbeit von Michael Ostrowksi, während "Top Gun: Maverick" die Fortsetzung eines Kultfilms von 1986 erneut mit Tom Cruise in der Hauptrolle präsentiert.

Doch seht selber: