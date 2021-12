"Doctor Strange in the Multiverse of Madness"-Trailer: Chaosalarm

Starkes Team

In der von Sam Raimi inszenierten Fortsetzung kehren neben Benedict Cumberbatch ("Sherlock“) als genialer Dr. Stephen Strange auch Benedict Wong ("Shang-Chi"), Publikumsliebling Rachel McAdams ("A Most Wanted Man", "The Notebook") als enge Freundin und Kollegin Dr. Christine Palmer und der Oscar-nominierte Chiwetel Ejiofor ("12 Years a Slave") als Baron Mordo zurück.

Verstärkt wird der herausragende Cast durch Elizabeth Olsen ("WandaVision") als Wanda Maximoff und Newcomerin Xochitl Gomez ("Der Babysitter Club"), die als America Chavez – einem Fan-Liebling aus den Comics – ihr MCU-Debüt gibt.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ist der fünfte Film der Phase 4 im MCU und wird am 4. Mai 2022 in unseren Kinos starten.