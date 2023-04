22 Filme laufen im Mai in den österreichischen Kinos an – und darunter befinden sich einige ganz große Blockbuster, die schon im Vorfeld für viel Furore sorgten: Der zehnte Teil von "Fast & Furious" leitet das Finale der PS-starken Familien-Saga mit Vin Diesel ein und auch "Guardians of the Galaxy 3" bildet den Abschluss einer höchsterfolgreichen Held:innen-Filmreihe. Mit "Arielle, die Meerjungfrau" erwartet uns die Realverfilmung des Disney-Zeichentrickklassikers, der sowohl alte als auch junge Fans ins Kino locken und der wohl für unterschiedlichste Meinungen sorgen wird.

Auch Doku-Fans dürfen sich freuen: Im Mai wird auf der großen Leinwand unter anderem die Darstellung von Frauen im Film sowie die Karriere einer österreichischen Kochweltmeisterin genau unter die Lupe genommen.