Im April erwarten euch 23 Filmstarts im Kino – und darunter finden sich so einige richtig große Titel, die schon im Vorfeld für viel Neugier, Aufregung und allgemeinen Buzz sorgten: Ende April etwa startet auch bei uns endlich "The Whale", jenes Drama, für den Brendan Fraser heuer mit dem Hauptdarstellen-Oscar ausgezeichnet wurde. Und in "Empire of Light" bringt Sam Mendes Olivia Colman und Colin Firth zum Erstrahlen.

Schon Anfang des Monats wiederum sind auf der großen Leinwand die Game-Verfilmugn "Der Super Mario Bros. Film", die Michael-Jordan-Nike-Story "Air" sowie natürlich auch der schrägte Tier-Thriller "Cocaine Bear" zu sehen.

Horror-Fans dürfen sich zudem auf "Renfield" (Nic Cage als Dracula!), "Evil Dead Rise" (Prequel!) und "The Pope's Exorcist" (Russel Crowe! Vatikan! Dämonen!) freuen.