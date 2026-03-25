Nachdem der Psychothriller "The Housemaid - Wenn sie wüsste" Anfang 2026 unsere Kinocharts erobert hat, nehmen die Pläne für die Fortsetzung konkrete Formen an. Das Studio Lionsgate bestätigte laut "Deadline" nun offiziell, dass Hollywood-Star Kirsten Dunst (43) eine tragende Rolle an der Seite von Sydney Sweeney (28) übernehmen wird. Der zweite Teil trägt den Titel "The Housemaid's Secret" und basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Freida McFadden.

Sydney Sweeney kehrt in ihrer Rolle als Millie Calloway zurück, die sich nach den dramatischen Ereignissen des ersten Teils ein neues Leben aufbauen möchte. In der Fortsetzung tritt sie eine neue Stelle als Hausmädchen bei einem wohlhabenden Ehepaar an.

Kirsten Dunst, die zuletzt in "Civil War" glänzte, wird dabei die mysteriöse Ehefrau verkörpern, die unter dem Vorwand einer schweren Krankheit im Haus isoliert wird. Laut "Deadline" entwickelt sich zwischen den beiden Frauen schnell ein gefährliches Geflecht aus Misstrauen und dunklen Geheimnissen, als Millie vermutet, dass hinter den verschlossenen Türen der Garricks weitaus Schlimmeres vorgeht, als es den Anschein hat.