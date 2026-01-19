Derzeit unterhält uns im Kino mit "The Housemaid - Wenn sie wüsste" ein fesselnder Thriller voller Suspense und schockierender Enthüllungen mit Sydney Sweeney und Amanda Seyfried in den Hauptrollen. Regisseur Paul Feig setzte den Bestseller von Freida McFadden in eine Filmversion um.

Natürlich konnte die Buchvorlage nicht 1:1 in einen Film verwandelt werden, sondern es waren einige Akzentverschiebungen und andere Änderungen nötig. Die wichtigsten Unterschiede wollen wir für euch hier spoilerfrei zusammenfassen.