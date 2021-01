"Kitbag": Napoleon-Film mit Joaquin Phoenix kommt zu Apple TV+

Bereits im vorigen Herbst war bekannt geworden, dass Oscar-Preisträger Phoenix ("Joker") den machthungrigen französischen Kaiser spielen soll. Das Drehbuch stammt von David Scarpa, der zuvor für Scott das Skript für den Entführungs-Thriller "Alles Geld der Welt" schrieb. Phoenix trat schon vor 20 Jahren in dem Filmklassiker "Gladiator" für Scott vor die Kamera.

Der iPhone-Riese Apple realisiert mit seinem Streamingdienst mehrere prestigeträchtige Filme. Im vorigen Jahr brachte Apple TV+ das Kriegsdrama "Greyhound" mit Tom Hanks heraus. Als weitere Produktionen sind der Martin-Scorsese-Thriller "Killers of the Flower Moon" mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro und der Sklaven-Thriller "Emancipation" mit Will Smith unter der Regie von Antoine Fuqua geplant.