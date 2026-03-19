Schon bald geht der Kochwettkampf weiter: Ab dem 12. April (jeweils sonntags um 20:15 Uhr bei VOX und via RTL+ ) startet die elfte Staffel von "Kitchen Impossible". Acht neue Folgen warten laut einer Mitteilung des Senders auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Doch nicht in allen wird Tim Mälzer (55) zu sehen sein: In drei Folgen vertritt ihn der Südtiroler Spitzenkoch und TV-Moderator Roland Trettl (54). Hintergrund ist eine drehfreie Zeit, die sich Mälzer im vergangenen Jahr genommen hatte.

Auftaktfolge mit Tim Mälzer

In der ersten Folge steht noch Tim Mälzer selbst am Herd. Er tritt gegen das Hamburger Duo Johannes Riffelmacher und Thomas Kosikowski alias Jo & Cozy an. In ihrem Restaurant Salt & Silver fand in Staffel sechs bereits ein Kochduell statt. Dieses Mal messen sich die Köche in Marokko, in Portugal und auf La Réuinon. Ein Duell mit Alexander Herrmann führt ihn in der Folge vom 26. April in ein Hamburger Drei-Sterne-Restaurant sowie nach Mallorca. In Österreich und Frankreich muss er sich gegen das Vater-Sohn-Duo Philip und Helmut Rachinger beweisen. Diese schickt er am 17. Mai nach Monetengro und Thailand.

Roland Trettl wiederum kocht in seiner ersten Folge als Gastgeber am 19. April in seiner Wahlheimat Salzburg. Er trifft auf seinen langjährigen Freund Martin Klein. Daneben tritt Trettl gegen den bislang ungeschlagenen Lukas Mraz (3. Mai) sowie Hans Neuner (24. Mai) an. Dafür reist er unter anderem nach Luxemburg, in die Slowakei und in die Niederlande.