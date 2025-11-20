Die Weihnachts-Edition von "Kitchen Impossible" gehört seit einigen Jahren traditionell zum vorweihnachtlichen Fernsehprogramm. In dem Special der Kochshow messen sich vier Köche jeweils in Zweierteams. Dieses Mal gibt es eine besondere Premiere im kulinarischen Weihnachtswettstreit.

Aufgaben in Österreich und Italien

Es kommt zum Wiedersehen der Köche aus der Weihnachtsausgabe von 2024, doch dieses Mal wird sich in veränderter Konstellation duelliert. "Kitchen Impossible"-Gastgeber Tim Mälzer (54) tritt nicht mit Tim Raue (51), sondern mit Roland Trettl (54) an. Raue, der im vergangenen Jahr mit Mälzer siegte, kocht wiederum dieses Mal mit Sepp Schellhorn (58). Trettl und Mälzer waren bisher noch nie im Duo zu sehen und werden in dem Special ihr gemeinsames Kochdebüt feiern. Die beiden müssen in Österreich ein Gourmet-Weihnachtsmenü auf die Beine stellen und in Lech am Arlberg Gerichte wie Beef Suppe, Steckrübe, Wachtel und Topinambur-Fujisan meistern.

Für Tim Raue und Sepp Schellhorn geht es für ihre Challenge in Roland Trettls Heimat Südtirol. "Dort folgen sie einem Stern auf einer Weihnachtskarte - und landen mitten im Krampus-Chaos", kündigt VOX an. "Für Chaos in der Küche sorgen dann Tim Raue und eine Küchenmaschine mit einem eigenwilligen Charakter." Auf den Teller landen müssen Terrine von der Hirschleber mit hausgemachter Brioche, geschmorte Hirschbacke auf Gerstenrisotto "Apfel Sellerie Kaminwurz" und Riebel mit Vinschger Apfelmus.

VOX zeigt "Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition" am Montag, 15. Dezember um 20:15 Uhr. Ab dem 8. Dezember steht das Special bereits auf RTL+ zur Verfügung.